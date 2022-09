Ole Aakjær trækker masken af i ny bog: »Der vil altid være skygger og sorte huller i mit sind«

Jeg forstår ikke verden på helt samme måde som andre. Jeg er naiv og let af forføre. Jeg læser og tolker situationer og mennesker på en måde, der er præget af min forkerte barndom.

Jeg besidder ikke den struktur, der gør tilværelsen let at finde rundt i. Så livet er en kamp. Men jeg kan godt, og mange ting lykkes for mig. Og netop derfor, og for at give et indblik i, hvad der foregår inde i hovedet på mig, har jeg valgt at ledsage Marias tekst med en række noter fra min dagbog.

Noterne handler bl.a. om, hvordan det er at være et subjektivt menneske i en objektiv, faktastyret verden. Om tilværelsen som kunstner. Om min manglende tro på autoriteter og normer. Om flugten fra det almindelige og behovet for hele tiden at opfinde noget nyt. Om hvorfor det altid er helt afgørende for mig at bevise mit værd og min berettigelse.