God fornøjelse, Flemming Linnebjerg, lokalredaktør, JP Vejle.

Restaurant Remouladen ligger velplaceret med udsigt mod Vejle Lystbådehavn i den ikoniske og arkitektbelønnede sorte bygning.

For nogle måske en bastant mastodont, men for Vejle Kommune var tankerne i sin tid at skabe et rum, der opfordrer til mødet mellem mennesker – mellem sejlerne, byens maritime klubber, Remouladens gæster og de øvrige vejlensere og turister, der kommer på havnen.

Den sorte farve og de skarpe linjer er en kontrast til det glitrende hav samt bådene og bølgernes bløde bevægelser.