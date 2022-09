Zoo blev evakueret efter fund af granat

»Det sker heldigvis sjældent, at vi har nødssituationer. Men vi tøver ikke med at handle og evakuere, hvis det er nødvendigt. Og det mente vi, at det var i dette tilfælde, hvor vi ikke vidste præcis, hvad vi havde med at gøre,« siger Givskud Zoos direktør, Richard Østerballe, i pressemeddelelsen.

På samme tid som gæsterne blev evakueret blev alle dyrene lukket ind i deres stalle.

Kort tid efter ankom politi og bomberyddere til parken. De kunne hurtigt bekræfte, at der var tale om en del af en panserbrydende granat.