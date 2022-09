Først på sommeren oplyste Fængselsforbundet, at en ny bonus skulle sikre, at fængselsbetjente blev i jobbet året ud. Sammen med Kriminalforsorgen havde Fængselsforbundet derfor afsat 35 mio. kroner til at fastholde fængselsbetjentene i jobbet og dække deres overarbejde.

For Kriminalforsorgen er generelt lav på bemanding og høj på antal af indsatte. Mens der i starten af 2021 var 2.022 fængselsbetjente, var der året efter 100 færre betjente, alt imens antallet af indsatte steg.