Hvad kæmper dit parti for i dag?

Tirsdag mødes repræsentanter fra alle byrådets partier for at forhandle om, hvordan Vejle Kommune skal prioritere sine penge næste år - og alt fra skoleudvidelser til cykelstier og udsatte er på dagsordenen.

Herunder kan du danne dig et overblik over, hvilke drømme og ambitioner de enkelte partier tager med ind til forhandlingsbordet. For som en lille optakt til forhandlingerne har vi bedt partierne sætte ord på de tre vigtigste ting, de vil arbejde for at få prioriteret i næste års budget.