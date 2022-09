»Det er blevet kørt hen over hovedet på os. Vi var over 100 mennesker, som gav dem massiv modstand for to år siden med masser af god argumentation, og der var beskeden, at der var mange løsningsmodeller,« siger han.

For en uge siden besluttede teknisk udvalg alligevel, at der i nær fremtid vil blive lukket for venstresving ud på den firsporede Horsensvej fra såvel Roms Hule som Stadion Allé.