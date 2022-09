Man kan måske hurtigt få indtrykket af, at det er børnene eller boligen, der får fleste penge til at sive ud af budgettet. I de her dage tenderer flere måske ligefrem til at pege på udgifterne til el og gas som de helt store syndere.

Men faktisk er det den kommunale velfærd, som er den største udgift i vores privatøkonomi. Ifølge Center for Politiske Studier (CEPOS) betaler hver beskæftiget i gennemsnit 92.000 kroner årligt for pleje af ældre, pasning af børn, folkeskole og lignende velfærdsgoder. Det svarer til 184.000 kroner pr. husstand med to fuldtidsbeskæftigede.