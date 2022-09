Politikerne satte alt ind på at halvere antallet af hjemløse. Nu er det modsatte sket

Ambitionerne var høje, da byrådet i Vejle Kommune for et par år siden søsatte Hjemløsestrategi 2019-2021.

Heri lød det, at man ville »arbejde på at halvere hjemløsheden ved at arbejde sammen på tværs«. Og især én målgruppe var i fokus: Unge mellem 18-29 år, der på det tidspunkt udgjorde 35 pct. af de hjemløse.