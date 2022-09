Fem Porscher i garagen: Susanne Steffensen har sparket døren ind til en mandeverden

En forskel, hun ikke længere selv ænser, men som hun ved kan virke afskrækkende på andre kvinder med benzin i blodet. Derfor er hun begyndt at dele flittigt ud af sine erfaringer og passion på Instagram-profilen Porschegirl.dk og har engageret sig i netværket Female Drivers Club.

»Jeg håber, at jeg kan være med til at inspirere andre. Og det har faktisk vist sig, at jeg kan komme ret langt ud på Instagram. Hvor Porsche-klubben kun er dansk, kan jeg komme i kontakt med folk i hele verden gennem min profil,« siger hun.

Trives i en mandeverden

Susanne Steffensen var selv usikker på, om hun ville passe ind i et klub-univers, da hun for 10 år siden købte sin første Porsche Boxster og havde lyst til at lære at udnytte bilens fulde potentiale. For det krævede kørekurser på bane og et medlemskab af Porsche-klubben.