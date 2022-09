The Guardian har også kigget ud over byens grænser og vestpå mod Jelling. Jelling-monumenterne, der er på Unescos verdensarvsliste, er ifølge The Guardian et besøg værd, og det samme er Kongernes Jelling, »hvis man vil vide mere om vikinger,« som der står i artiklen.

På listen er Vejle i selskab med bl.a. franske Dijon, der er udpeget som den bedste madby, mens Freiburg i Tyskland bliver kaldt den bedste by at slappe af i. Også populære Zagreb i Kroatien er at finde på listen.