800 mio. kr.

Så mange penge skal der ifølge Inger Støjberg og hendes nye parti, Danmarksdemokraterne, spares på kulturlivet for til gengæld at hæve kørselsfradraget i landets yderkommuner.

Inger Støjberg har bl.a. forklaret til Jyllands-Posten, at støtten til kulturlivet »stikker fuldstændigt af,« og hun peger på, at de 800 mio. kr. skal hentes ved bl.a. at skære i legater fra Statens Kunstfond.