Gennemgangen af betalingerne viser, at mange af afgifterne vedrører den gruppe, som ifølge kommunen er »afgifter forårsaget af en helt akut situation, og hvor afgiften var at betragte som en nødvendig omkostning for at udføre opgaven«.

Det kan eksempelvis dække over, at en ansat i hjemmeplejen eller på socialområdet har stået i en akut situation og måttet prioritere at hjælpe en borger frem for at sikre en lovlig parkering.

I en sag nævner en distriktsleder en særlig »faglig og akut årsag«, mens en distriktsleder i en anden sag bliver bedt om at finde den pågældende fører, så en p-afgift kan blive betalt. Hun gør dog opmærksom på, at hun »undtagelsesvist« betaler, underforstået kommunekassen.

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund påpeger, at det er nødvendigt at stramme op, når der er ifølge hende er flere ledere, som ikke er bekendt med reglerne.

»Nu kender alle reglerne om, at vi som arbejdsgiver ikke betaler bøderne. Vi må ikke betale parkerings- eller fartbøder for vores ansatte, og det er blevet italesat. Det har vi gjort løbende, men vi må konkludere, at det har der ikke været en fuldstændig bevidsthed om alle steder i organisationen.«

Ingen kære mor

Kommunalforsker Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er enig i, at kommunen har overtrådt reglerne.

»Jeg mener ikke, at der er grundlag for, at en kommune kan bruge penge på at betale ansattes parkeringsbøder. Man kan sagtens have forståelse for det, men hvis det sker på grund af en alt for stram tidsplan, så er det jo så at sige kommunen, der har skabt problemet. Så egentlig er der ingen kære mor her,« påpeger kommunalforskeren.

Mange af de ansatte i hjemmeplejen er organiseret under FOA. Jens Lund, afdelingsformand ved FOA Trekanten, mener, at kommunen som arbejdsgiver grundliggende har pligt til at tilrettelægge arbejdet, så de ansatte kan passe det uden at bryde nogle regler.

Jens Lund påpeger, at ansatte kan være presset på tid og samtidig kommer ved nogle beboere, hvor det kan være svært at parkere.

»Det kan være, de kommer ud akut, hvor en kollega har kaldt på hjælp, fordi en borger er faldet. Så er tiden knap. Der er jo ikke nogen, der parkerer ulovligt med vilje,« siger Jens Lund.

Han påpeger, at der i det store billede er tale om relativ få p-afgifter, som ender ved kommunen. Derfor mener han, at Vejle Kommune bør træde til, når p-afgiften skyldes en akut situation, hvor en borger skulle hjælpes.

»De er jo ude for at løse en kommunal opgave. Faktum er, at sådan en bøde koster det meste af en dagsløn. Skal man så til at tage penge med på arbejde for at løse en opgave? Det tror jeg da, at vores medlemmer bliver rigtig trætte af,« siger Jens Lund.

En politisk beslutning

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund, der er jo tale om ansatte i kommunens tjeneste, som formentlig har en stram tidsplan. Måske I skulle sørge for, at de ikke har så travlt, at de åbenbart får bøder, når de kører rundt og skal parkere?

»Det er jo politisk besluttet, hvilket serviceniveau der er, og hvor mange penge vi har på området.«

Vil det sige, at den ansatte, som pga. travlhed får en bøde, fremover skal betale selv?

»Som udgangspunkt kan vi ikke betale de bøder. Det er blevet formuleret i organisationen. Om der kan være helt særlig situation, hvor vi kan undvige fra det, det kan godt være, men det kan jeg ikke lige sige,« siger Anne Mette Lund.