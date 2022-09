Ligheden er slående: Tog sin tvillingbrors jobsamtale hos McDonalds

Tvillingebrødrene Mojtaba og Mostafa Azarmipour synes ikke, de ligner hinanden - de fleste andre har svært ved at kende forskel på dem.

For mange år siden returnerede førstnævnte til Vejle efter en USA-rejse, og han ledte efter arbejde.

En dag fortalte Mostafa Azarmipour sin bror, at han havde mødt restaurantchefen fra McDonalds i Vejle på en bytur, og han havde sagt, at han givetvis havde et job at byde på.