Ny CEO er på plads hos Good Food Group

Fine forventninger til fremtiden

Direktionen i Good Food Group består således fremover af Jesper Roholm Friis som CEO, Martin Busk Andersen som CFO og Lars Petersen som COO.

»Vi glæder os over, at vi nu har fået sat et nyt, stærkt team, som skal stå i spidsen for Good Food Group og føre virksomheden godt videre. Markedsbetingelserne har ændret sig, og vi har aktuelt en stor opgave med at håndtere de markante prisstigninger på råvarer, energi og transport samt flaskehalse i forsyningskæderne. Det er alle forhold, der sætter indtjeningen under pres,« siger Jørgen Dirksen, som dog har fine forventninger til fremtiden.

»Vi ser fortsat et attraktivt potentiale på både eksisterende og nye markeder, og vi ser frem til, at vores nye ledelsesteam sammen med resten af vores dygtige medarbejdere får skabt nyt momentum i forretningen. Jesper har et solidt kendskab til fødevareindustrien i både Danmark og internationalt og har leveret veldokumenterede resultater over de seneste mange år. Kombineret med Martins stærke finansielle kompetencer og brede kommercielle indsigt og Lars Petersens store kendskab til Good Food Groups forretning og driftsmæssige setup har Good Food Group et godt afsæt til at opnå en positiv udvikling i aktiviteterne over de kommende år,« lyder det fra Jørgen Dirksen.