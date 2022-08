»Med etableringen af det nye Ikea planning studio placerer vi os ikke bare i hjertet af Vejle, men også i Trekantsområdet. Det betyder, at vi kommer tættere på kunderne i en stor region, som i dag kører til enten Odense eller Aarhus for at komme i IKEA. Fra november kan de træde ind i inspirerende omgivelser og søge råd og vejledning til det nye køkken, garderobeskabet i soveværelset eller noget helt tredje,« siger Anders Lyhne Nordtorp, der er expansion manager i Ikea Danmark, i en pressemeddelelse.

Det første planning studio åbnede på Vesterbro i København i 2019, og siden er der fulgt endnu et i Esbjerg. Her slog Ikea dørene op i juli.