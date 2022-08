Vicepolitiinspektøren kan ikke oplyse, hvor og hvornår de ekstra forhold er begået. Heller ikke den 51-åriges forsvarer, advokat Sigurd Trolle, ønsker at uddybe.

Sigurd Trolle fortæller dog, at hans klient tirsdag har afgivet et skriftligt samtykke til forlængelse af den 51-åriges varetægtsfængsling.

Erkender

Den 51-årige blev anholdt den 9. maj og fængslet dagen efter. JP Vejle var til stede under grundlovsforhøret, hvor manden navn kom frem. Herefter kunne JP Vejle bekræfte, at den 51-årige på daværende tidspunkt var leder af et lokalt brandvæsen.

Manden ønskede ved grundlovsforhøret ikke at udtale sig, men har altså siden erkendt hele 25 forhold. I første omgang var han sigtet for 11 tilfælde af naturbrande i en periode over to måneder.