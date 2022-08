AAB Vejles formand Hans Helge Andersen har den seneste tid været udsat for heftig kritik, og han understreger over for JP Vejle, at kritikken skuffer ham.

Tonen mellem de stridende parter har været alt andet end sober, men formanden tager det roligt, for »det er ikke alle, der formulerer sig lige heldigt,« som han blandt meget andet konstaterer i denne historie.

Vækst i Vejle: Frustrationen vokser på Hældagerskolen i Bredballe

De har sagt det mange gange. I lang tid. Men der er ikke sket noget som helst.

»Alle steder, hvor der har været plads, er der blevet bygget noget. Sjovt nok betyder det, at der kommer flere børn. Men det er alligevel kommet bag på politikerne,« som Erik Børsting Hansen siger.

Han er skolebestyrelsesformand på Hældagerskolen, og han beskriver det som rigtig træls, at skolen ikke har plads til de børn, som gerne vil gå på skolen, men han håber stadig på, at politikerne er deres opgave voksen.

Har du ris, ros, tips eller idéer:



Du er meget velkommen til at kontakte os her, hvis du har ris, ros, meninger eller tips til historier. Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev fra en anden, kan du selv tilmelde dig her.