Byrådet har afskaffet populært medie: »Det er begrænset, hvor meget det bibringer den demokratiske debat«

Livestreaming vinder frem overalt. Du kan i dag streame alt fra igangværende badmintonkampe til gaming og sågar følge med i aktiviteten i Smedagers storkerede hjemme fra sofaen.

Sværere bliver det til gengæld, hvis du gerne vil følge med hjemmefra, når politikerne lægger rammerne for din nærmeste hverdag i byrådssalen. For efter en kort periode med videooptagelser af møderne under coronanedlukningerne har Vejle Kommune valgt at gå tilbage til “den gamle model”.