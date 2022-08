Det har lektor på Cphbusiness i København Per Gunnar Bergfors spurgt IBM’s supercomputer Watson om.

Computeren har analyseret 9.693 jobopslag, hvor ordet Vejle optræder, for de egenskaber, ord og begreber, som fremkommer mest hyppigt.

Visse resultater giver sig selv - mens andre er højst overraskende. Fælles for dem er, at de tegner et godt billede af jobmarkedet i Danmark anno 2022.