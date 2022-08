Borgernes stemme kommer til at vægte ligeså meget som en jurys stemme. I tilfælde af stemmelighed vil borgernes ønske vægte højest, lyder det.

»Det har været så livsbekræftende at læse alle kommunernes beskrivelser. Der arbejdes målrettet med biodiversitet overalt – hvilken ændring er det ikke i forhold til for ti år siden. Selvfølgelig var det svært at vælge, for når man vælger, er man også nødt til at vælge fra, og vi har valgt nogle virkelig gode projekter fra. Det gjorde lidt ondt,« siger meddommer og biolog Morten D.D. Hansen.

Vinderen kåres ved et kåringsevent den 19. september, og showet kan følges live på Facebook.

Du kan stemme på Danmarks ”vildeste” kommune her.