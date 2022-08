»Det er et søgt forslag«: Viceborgmesterens opsigtsvækkende idé får kølig modtagelse

Skal Vejle Kommune sælge nogle af sine kvadratmeter for at få råd til at vedligeholde og energioptimere de tilbageværende?

Det spørgsmål vil med god sandsynlighed give anledning til debat, når økonomiudvalget mødes torsdag aften for at tale om næste års budget. For partierne er langtfra enige om svaret.