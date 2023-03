Hvis man skulle være i tvivl om, at der stadig er et stort marked for popmusik fra 1980’erne, behøver man bare at kigge på 62-årige Kim Wildes turnéplan.

Den strækker sig mere end et år ud i fremtiden, og søndagens koncert i Vejle var da også den sidste af hele tre koncerter herhjemme de seneste dage.

Og en gæst havde en ganske særlig gave til Kim Wilde.