Madanmeldelse: If it ain’t broke - don’t fix it

God fornøjelse, Flemming Linnebjerg, lokalredaktør, JP Vejle.

If it ain’t broke - don’t fix it.

Et godt ordsprog med sit udspring i amerikansk politik, men som efterfølgende anvendes bredt. Talemåden giver god mening. Af samme grund gav det derfor et sus gennem den vejlensiske madscene, da den tidligere ejer af Restaurant Vedelsborg meddelte, at han ville noget nyt og livsværket var sat til salg.

Vedelsborg har i årevis været garant for mad og vin i høj kvalitet. En tung arv at løfte for en ny restauratør, og af samme grund er skepsis mærkbar, da jeg tjekker den nye hjemmeside ud.