Både årets resultat og driftsresultatet tog til gengæld et dyk i 2021. Der blev ifølge regnskabet barberet knap en mio. kr. af driftsresultatet, mens overskuddet landede på 676.593 kr. Året før var overskuddet 1,2 mio. kr.

»Årets resultat anses for tilfredsstillende. Selskabet forventer for det kommende år et negativt resultat,« står der i ledelsesberetningen, hvor det ikke uddybes, hvorfor selskabet forventede et negativt resultat i 2022.

FunctionTex blev stiftet i 2017 og har solgt sine t-shirts med verdenskendte brands og ansigter i bl.a Jysk og Salling Group. Designet er blevet skabt i Vejle, mens tøjet er blevet produceret i eksempelvis Fjernøsten, fremgår det af FunctionTex’ hjemmeside.