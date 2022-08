Motorcyklist har mistet livet efter kollision med lastbil

Ulykken skete på Ballevej nord for Bredsten. Den skete formentlig i forbindelse med en overhaling, fortæller vagtchefen.

Vejen blev spærret tidligere på morgenen efter ulykken og blev først åbnet igen 09.40.

Torben Wind oplyser, at der efter ulykken skete et følgeuheld, hvor to personbiler var involveret. Her skete der ingen personskade.