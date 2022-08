Engang for mange år siden dækkede jeg et motionsløb i Skive, og jeg havde bestemt mig for, at jeg ville lave en historie med den løber, som kom sidst over målstregen.

Det blev en lang arbejdsdag, men endelig kom han - luntende og storsmilende - og da han passerede målstregen, udbrød han: »De fede må svede.«

Så var den overskrift