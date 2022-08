På vej i retten: Beboerklage tvinger ny strøgrestaurant til at holde lukket

Da det tidligere på året kom frem, at iværksætteren Sohaeb El Sadek ville åbne shawarma-restauranten Meat & Eat i lokalerne mellem Onefone og A’poke Event Store, faldt det tilsyneladende ikke i alles smag.

For den nyslåede restaurantejer fik kort efter besked om, at de øvrige lejere i ejendommen havde indsendt en klage over planerne, og at Vejle Kommune på den baggrund havde udstedt et forbud mod at åbne.