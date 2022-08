Sharefood med fjordudsigt: »Det er bare skinke,« sagde tjeneren om serranoen, og så var standarden lagt

God fornøjelse.

Flemming Linnebjerg, lokalredaktør, JP Vejle.

»Kig ind i kameraet,« siger værtinden og peger mod et kamera, der blinker fra loftet.

»Som at være i lufthavnen,« siger jeg og retter mit ansigt mod linsen.

»Det er hvidvaskningsloven,« forklarer hun og stirrer på mit billede-legimitation.

Her i garderoben på Casino Munkebjerg med udsyn til blinkende spillemaskiner er vi et lidt atypisk par, for vi kommer ikke for at gamble men for at spise.