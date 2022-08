Flytteplaner for Sandvad-beboere er blevet aflyst

Da det tidligere på året blev offentliggjort, at Vrå skulle være beboernes nye hjem, blev nyheden mødt med glæde af Kirsten Paugan, der er formand for Sandvad Beboerforening.

»Det er klart, det er en kæmpe lettelse at få det sort på hvidt. Det er jo den meddelelse, vi har ventet på i snart et år,« sagde hun dengang til JP Vejle.

Planen var, at de skulle flytte 1. september. Ifølge DR skal der nu laves et hasteudbud for at finde en ny placering til beboerne.