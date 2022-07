Markant færre har startet egen virksomhed i Vejle

Martin Buch Thorborg, adm. direktør i Visma Dinero siger i en pressemeddelelse:

»Udviklingen er bekymrende. Det er vigtigt, at der opstår nye virksomheder, som gentænker de gængse arbejdsformer og tankegange, som angriber markeder på nye, innovative måneder, og som sikrer, at erhvervslivet ikke bliver mageligt og går i stå. Jo færre nye virksomheder der skabes, desto mindre er sandsynligheden for, at den næste store millionsucces opstår.«

Han vurderer, at flere forskellige faktorer er årsag til, at antallet af nye virksomheder er faldet markant.