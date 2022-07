FitbySmith Studio fremstår som en rolig oase, hvor der ikke er dunkende musik og spejle på væggene.

Netop roen er et vigtigt element i et personligt træningsforløb, og den finder man hos Lotte Smith, som indleder alle forløb med en samtale.

»Ikke en psykologisk udredning – mere en ramme for den plan, vi laver – og så lader jeg egentlig snakken køre, mens vi træner i stedet. Det bliver en mere naturlig snak, en snak som vokser, og det er blandt andet det, der gør det så spændende at arbejde med mennesker,« slår hun fast.

Hun har altid været dybt fascineret af, hvad kroppen kan og ikke kan, og hun holder meget af at give mennesker værktøjerne til at påvirke både krop, sind og spisevaner.

»Men det skal ikke være fanatisk. Altså …, jeg har lige været på en venindetur, og der fik vi da den vin og gode mad, vi skulle have …, og det skal der være plads til. Det er også en del af et godt liv.«

Integrerer realistiske målsætninger

Hun kalder sit studio for et værksted for mennesker, og som en af klienterne siger: Du er min sundhedsforsikring.

»Jeg plejer at sige, at dem, der kommer her, er mennesker, der vil arbejde med sig selv på alle planer. Det er ikke nødvendigvis kun jagten på et vægttab – det kan være meget andet og mere nuanceret end det, og jeg har fornøjelse af at arbejde med mennesker i alle aldre.«

For Lotte Smith handler det om at skræddersy forløb, der passer til den enkelte, og realistiske målsætninger er en integreret del af alle forløb.

»Jo mere simpelt, jo lettere er det at gøre det til en fast del af ens livsstil.«

Mens vi snakker om virksomheden, bliver Lotte Smith flere gange lettere overrasket over, at der er gået otte år som selvstændig.

I en årrække lejede hun sig ind hos Lido Fitness og Fit & Sund, men næste skridt i virksomhedens historie er blandt andet, at hun nu er under eget tag – eller i hvert fald under eget lejet tag.

Man skal ikke tage fejl af Lotte Smith – hun ser sød ud, hun er sød, men som personlig træner kan hun også være benhård.

»Men også retfærdig. Altid retfærdig,« siger hun grinende.