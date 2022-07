33-årig anholdt for flere indbrud – vil anmode om lukkede døre

En 33-årig mand fra Vejle bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør. Det sker efter at han mandag omkring midnat blev anholdt af Sydøstjyllands Politi.

Politiet havde tidligere på dagen ransaget hans bolig, hvor betjentene fandt en række genstande, som mistænkes at stamme fra indbrud.

Han er sigtet for at have begået fire indbrud og et tyveri. Indbruddene skulle være sket i Vejle.