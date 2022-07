Stor international kæde åbner i Vejle med et brag

»Jeg glæder mig utroligt meget til at invitere hele Vejle og omegn med til åbningen af den første danske Byggmax. Vi har arbejdet hårdt for at gøre butikken klar, så vi kan give gæsterne den bedste byggemarkedsoplevelse,« siger afdelingschef Mathias Mayn i pressemeddelelsen.

Den 10.000-kvm store butik kommer også med drive-in.

I alt vil den svenske byggekæde åbne 25 butikker i Danmark i løbet af de næste fem år.