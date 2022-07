Ambassadør: »Vi havde ikke fået touren, hvis ikke relationen var så tæt«

Men han understreger, at det er vigtigt ikke at hovere over for franskmændene, såfremt Vingegaard løber med sejren.

- Jeg vil ikke komme ind med dannebrog og et truthorn, men jeg vil bruge det til at sige, at det er en manifestation af de gode forbindelser. At en dansker vinder et stort fransk løb, jamen, er der noget bedre? Det er en forenet indsats, hvor de organiserer, og vi leverer en vinder, som er superdygtig.

- Så det skal serveres, så franskmændene også kan glæde sig over det, og det ikke bare er en dansk selvfedme, fortæller han.