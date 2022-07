Tom Peder Leervad Pedersen kan se tilbage på et 2021 med et smil. Og måske fejre året med et godt glas vin.

For han er ejer og stifter af virksomheden ATOMWINE i Vejle, der i 2021 landede et overskud på 5.178.156 kroner før skat mod et overskud på 4.954.905 kroner året forinden.