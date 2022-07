Har rystet krisen af sig: Danskerne strømmer af sted på ferie

»Vi er tilbage på et højere niveau, og det er gået hurtigere, end vi havde turdet håbe på. Vi har fået mange nye ruter, og flyene er godt fyldt op, så det er særdeles positivt,« siger Jan Hessellund, adm. direktør i Billund lufthavn, til Finans.

Her peger han på, at det er nye ruter til flere europæiske storbyer, der driver væksten. Samtidig har Ryanair etableret base i Billund. Det irske selskab flyver til 16 af de 38 nye ruter, som lufthavnen har åbnet de seneste to år, skriver Finans.

Det har i det hele taget længe set godt ud for Billund Lufthavn. I starten af juli kunne Danmarks næststørste lufthavn annoncere, at den har haft sit bedste andet kvartal nogensinde med 1.086.833 passagerer. Det altså et højere antal end før coronakrisen.