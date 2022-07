20/07/2022 KL. 17:30

For abonnenter

Gratis tøj til indlagte på psykiatrisk: »Vi åbner en lille sprække af noget godt, når alt andet i ens liv er i smerte«

Pernille Søndergård Frandsen er frivillig i et initiativ, der giver indlagte på Psykiatrisk Afdeling i Vejle mulighed for at se ud som alle andre. Helt gratis.