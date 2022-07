Ligger og rådner i vandkanten: Fedtemøg klæber sig til fjorden

Forsker og sektionsleder ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet Per Andersen siger til mediet, at der i år er særligt gode vækstforhold for fedtemøg.

Fedtemøgsalger trives godt i forårsperioder med gode næringsstoffer.

- Det, som vi i hvert fald ved fra året her, er, at vinteren var temmelig våd.

- Derimod har forårsperioden været solrig og temmelig tør med stillevejr. Algerne har derfor kunnet udnytte lyset samt næringsstofferne, der er blevet lukket ud i havet i forbindelse med denne våde vinterperiode, siger Per Andersen til TV 2 Fyn.