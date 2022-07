11/07/2022 KL. 17:01

Moderne signaler stopper dampen: Sidste lokomotiv forlader stationen om under tre uger

Efter ca. 50 år er det slut med at tage veterantoget til Jelling. Til august tænder Banedanmark for et nyt signalsystem, der er for moderne til de gamle damplokomotiver.