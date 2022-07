Med en vejrudsigt, der lover 20 grader og fuld sol kl. 18, er det nærliggende at fejre fyraften eller ferie med en tur i Vejle Fjord.

Det skal dog ikke foregå ved Ibæk Strand. For her er der i dag hejst rødt flag for anden gang på under 14 dage, fordi vandkvaliteten er for ringe.