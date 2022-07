SAS-piloterne er gået i strejke og udløser flykaos kort før sommerferien.

Det er status, efter SAS-topchef Anko van der Werff mandag kunne fortælle, at piloterne har nedlagt arbejdet for sjette gang på 12 år.

Konflikten har ulmet, siden parternes overenskomst udløb den 1. april. Så sent som onsdag i sidste uge blev parterne enige om at udskyde strejken, men nu gik den altså ikke længere for de 1.000 SAS-piloter fra Danmark, Norge og Sverige, skriver Finans.