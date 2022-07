Vejdirektoratet: Tour de France bliver en »trafikal joker«

Skal du følge verdens største cykelløb, når rytterne søndag den 3. juli kører fra Vejle til Sønderborg, skal du stå tidligt op og tage afsted i god tid.

Sådan lyder budskabet fra Vejdirektoratet, der kalder Tour de France i Jylland for en »trafikal joker«.

»Det er eksempelvis enormt svært at forudsige, om der er mange tyskere, som har sat søndagen af til at tage nordpå for at se cykelløb, og hvor mange tilskuere der satser på at se cykelløbet langs ruten eller i start- og målbyen,« siger områdechef i Vejdirektoratet Charlotte Vithen i en pressemeddelelse.