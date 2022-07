23/07/2022 KL. 12:00

For abonnenter

Sommerserie Proust: »For mig hænger lykke sammen med et godt helbred for mig og mine nærmeste«

Kristine Kortnum er en lattermild nordjyde, som i dag står i spidsen for Rødkilde Gymnasium i Vejle - en by hun gerne supplerer med et lille sted i Sydfrankrig, når livets efterår sætter i gang.