Valget nærmer sig: Ung sønderjyde skal bære den røde fane i Vejle, Bredballe og Skibet

Vælgere fra den nordlige del af Vejle by, Bredballe og Skibet vil ved næste folketingsvalg møde et nyt navn under Ø’et på stemmesedlen.

Enhedslisten har i denne uge fundet sine kandidater i Sydjylland, og her er 24-årige Selma Bolø blevet valgt som partiets repræsentant i Vejle Nordkredsen.

Hun er oprindeligt fra Sønderborg, bor og læser dansk i København og får sin debut på stemmesedlen ved det forestående valg. Hun har besøgt Vejle mange gange i sit liv, men det er ikke hovedårsagen til, at hun er endt i lige netop Vejle Nordkredsen, påpeger hun: