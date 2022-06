»Nu havde han jo meddelt, at han ville stoppe til næste valg.«

Tror du, han skifter til Inter Støjbergs nye parti?

»Det ved jeg ikke noget om. Det er hans egen sag, hvad han nu vil.«

Det er kun få dage siden, at partiformand Morten Messerschmidt opfordrede Kristian Thulesen Dahl til at afklare, hvor hans politiske fremtid ligger. Det skete, efter at Thulesen Dahl tidligere på måneden havde meddelt, at han ikke ville genopstille til Folketinget for Dansk Folkeparti.

Morten Messerschmidt påpegede, at Thulesen Dahls melding havde givet anledning til uro.

»Jeg forventer selvfølgelig – som af alle andre, der måtte have bragt usikkerhed om vedkommendes fremtid i Dansk Folkeparti – at man bringer den usikkerhed til side, sådan at vi ved, hvad vi har at arbejde med,« sagde Morten Messerschmidt til Ritzau.