Det kan hurtigt eskalere, når tusindvis af mennesker søger ud mod landevejene for at se en gruppe cykelryttere drøne forbi.

»Jeg har især oplevet det ved Kiddesvej i Vejle under Postnord Danmark Rundt. Hvert eneste år dukkede der flere tilskuere op. Til sidst kunne vi mærke, at sidespejlene på følgebilerne ramte ind i folk. Det blev for farligt, så vi var nødt til at sætte afspærringer op,« siger Jesper Worre, løbsdirektør for Postnord Danmark Rundt fra 1997 til 2019.