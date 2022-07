Et verdensomspændende eventyr

Ordningen møder kritik fra flere sider.

Da byrådet i maj 2017 skulle tage stilling til, om Vejle Kommune skulle indskyde fem millioner kroner i interessentskabet bag touren, stemte fire byrådsmedlemmer imod. Byrådsmedlem Lone Myrhøj var den ene af de to SF’ere, som stemte imod. Ifølge referatet skete det med den begrundelse, at »de samlede omkostninger er umulige at forudsige eller styre«.

JP Vejle har for nylig beskrevet, at Vejle Kommune ikke har noget samlet overblik over den samlede Tour-regning inkl. mandskabstimer.

Lone Myrhøj er utilfreds med, at kommunen ikke ønsker klarhed over de reelle udgifter, og at mange oplysninger om arrangementet skal være en hemmelighed for offentligheden.

»Det er et verdensomspændende eventyr, og så må man ikke se, hvad der er aftalt. Hvad er det, der er så hemmeligt? Der er jo vildt mange skattekroner i det. Men det har alle omkring åbenbart accepteret. Selvfølgelig kan der være noget kontraktmæssigt, men det her er jo rigtig meget,« siger hun med henvisning til de mange dokumenter, som Vejle Kommune har afvist at udlevere.

Siden kommunen i 2017 gav tilsagn om at bruge i første omgang 5 millioner – og sidenhen omkring 12 yderligere – har SF’eren været skeptisk. Både over for forbruget og den manglende åbenhed.

»Det er lidt med til at lukke munden på mig, der nok ville bruge pengene anderledes. Det er et historisk arrangement og en stor sport, men det er på bekostning af meget, for vi har ikke en chance for at tjekke økonomien i det. Derfor stemte jeg imod fra starten.«

Et politisk valg

Jesper Olsen er lektor i offentlig ret og formand for Transparency International Danmark, der arbejder for gennemsigtighed i alle sammenhænge. Han er ikke overrasket over, at selskabet juridisk har sikret sig mod, at offentligheden kan få indsigt.

»Det er udtryk for rettidig omhu, for når man laver en aftale om lukkethed, må man jo også sikre sig omkring den del. Alt andet ville være sjusk,« mener Jesper Olsen, som tilføjer, at kommunerne med aftalen er afskåret fra selv at afgøre graden af åbenhed.

»Jeg er helt overbevist om, at hvis man havde insisteret på åbenhed – eller hvert fald større åbenhed – så havde man aldrig fået Tour de France til Danmark. Så denne lukkethed er prisen for Tour’en. Det er et politisk valg,« siger Jesper Olsen og tilføjer, at han har forståelse for, at nogle oplysninger skal forblive en hemmelighed.

»Der skal jo ikke være indsigt i alt, for det er en forretning. Men det er, som om man starter med at sige, at nærmest alt er lukket, selvom man ved, at der kommer en helt berettiget interesse for sagen. Det kaster et kedeligt lys over Tour de France. «

Lever ikke op til sædvanlige principper

Borgmester Jens Ejner Christensen (V) understreger, at aftalen ikke udelukker indsigt i meget af Vejle Kommunes arbejde.

»Men det er rigtigt, at der er nogle ting i forhold til blandt andet det kontraktlige med A.S.O. Vi har hele tiden vidst, at det har været en forudsætning for at blive en del af Tour’en.«

Har det været et krav fra A.S.O’s side på den måde, at I ikke havde fået Tour de France, hvis I ikke ville gå med til den aftale?

»Det kan jeg hverken be- eller afkræfte. Men vi kunne have sagt fra, hvis vi ikke ønskede at være med på de vilkår,« siger borgmesteren.

I skriver på jeres hjemmeside: »Vi ønsker størst mulig åbenhed i den kommunale forvaltning og vil derfor i vidt omfang give aktindsigt i mere, end loven kræver.« Synes du ikke den aftale, I har indgået omkring Tour de France strider mod den åbenhed, som Vejle Kommune ellers bryster sig af?

»Jo, men man kan sige, at jeg havde personligt ikke haft nogle problemer i mere åbenhed, for jeg ser ikke noget, der ikke kan tåle åbenhed. Men her har en tredjepart ønsket det, og det er vi gået ind i med åbne øjne, selvom en del af kontrakten lever ikke op til den åbenhed, vi ellers reklamerer med,« forklarer Jens Ejner Christensen.

Tillidsbaseret

Han tilføjer, at han har forståelse for A.S.O.’s ønske om fortrolighed.

»Det er lidt lige som, at det sikkert også kunne være interessant at få indsigt i de kontrakter, som Jelling Festivalen har indgået med kunstnere og se på de vilkår.«

Men forskellen er vel, at Vejle Kommune - modsat Jelling Festivalen - bruger rigtig mange skattekroner på dette arrangement, og at man så tilsvarende bør forvente stor åbenhed?

»Ja, det kan man sige, at men vi har så oplyst, at vi har betalt fem millioner kroner i fee (i 2017 for at blive en del af et muligt værtsskab, red.). Og hvad angår de 12 millioner mere, som vi budgetterer med, så er der 100 procent åbenhed om dem. Men det er rigtigt, at eks. den fee, vi giver til A.S.O. er lukket for indsigt.«

Kan du forstå kritikken af, hvorvidt det er prisen værd, at I på den måde må afvige fra jeres principper for at være en del af Tour’en?

»Jeg forstår godt, at man spørger, om det er pengene værd eller ej, men det er også tillidsbaseret i den forstand, at jeg på et tidspunkt har fået mandat fra byråd til at gå ind i det her. Det var velvidende, at der ikke var fuld gennemsigtighed. Alle i byrådet har mulighed for at læse kontrakterne bag. Så det er kun, og jeg understreger, at det er med store anførselstegn om ”kun”, offentligheden, der ikke har haft total gennemsigtighed. Det er jo et spørgsmål om at have tillid til os folkevalgte, og det ansvar, vi påtager os, og som testes hvert fjerde år ved valget. Jeg vil gerne stå på mål for de valg, jeg har taget.«

JP Vejle har uden held forsøgt at få en kommentar fra Tour-organisationen A.S.O. og det danske interessentskab Grand Départ.