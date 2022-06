30/06/2022 KL. 17:58

Fond sætter gang i store visioner: Vejle får millionhjælp til at beskytte en af byens smukkeste veje mod stormflod

Der er 24,7 millioner kroner på vej til et projekt, der skal beskytte Tirsbæk Standvej mod stormflod og samtidig lave nordsiden af fjorden til et rekreativt område. Stadsarkitekt ser det som et forstærkende element i selvforståelsen som vejlenser.