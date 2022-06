Se billederne her: Sådan ser det gule stof ud, der skal hylde dansk cykel-darling

I et opslag i Facebook-gruppen ’Det sker i Skibet’ skriver formand Anders Bruun, at »det ser bare super fantastisk ud, så vi glæder os til at få vores værksted beklædt med gult«.

»Vi hylder ham, fordi han virkelig var en unik personlighed og et fantastisk menneske, der mødte verden med åbenhed og lysten til at gøre noget for andre mennesker. Han satte aldrig sig selv i første række, og det gjorde ham bare til en god ambassadør, som gav noget varme til cykelsporten. Det kan jeg sige, selv om jeg ikke er helt vildt interesseret i cykling,« sagde Anders Bruun til JP Vejle i midten af juni, da deres projekt første gang blev beskrevet.