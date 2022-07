Vejlensere, der bor op ad jernbanen, har atter fået nattero, efter at de store piloteringsmaskiner, der rammer betonfundamenter på mellem 6 og 9,5 meters længde ned i jorden, har forladt byen og er rykket mod Horsens.

Som omtalt i JP Vejle for nylig sker det som led i arbejdet med at få elektrificeret jernbanen. Men vejlenserne kommer til at vente længe, før de ser resultatet af arbejdet.